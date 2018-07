VIDEO: Harga Buah-buahan di Sumber Cirebon Alami Kenaikan, Terdampak Nilai Tukar Dollar

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Masithoh

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON-Harga buah impor di kawasan Sumber, Cirebon seperti buah Apel dari harga Rp 30 ribu per kilogram naik menjadi Rp 35 ribu per kilogram, buah Pear dari Rp 150 ribu per kilogram naik menjadi Rp 200 ribu per kilogram, dan buah Anggur dari Rp 50 ribu kilogram naik menjadi Rp 60 ribu per kilogram.

Kenaikan harga buah diakibatkan oleh naiknya nilai tukar dollar AS yang mencapai Rp 14.300.

Akibat harga buah impor naik mencapai Rp 50 ribu per kilogram, pedagang buah impor di Jalan Dewi Sartika, Sumber, Kabupaten Cirebon, mengalami kerugian.(*)