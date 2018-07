Harga Buah Impor di Cirebon Naik Hingga 50 Persen, Pembeli Menurun Pedagang Pun Merugi

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Masithoh

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Akibat harga buah impor naik mencapai Rp 50 ribu per kilogram, pedagang buah impor di Jalan Dewi Sartika, Sumber, Kabupaten Cirebon, mengalami kerugian.

Kenaikan harga buah diakibatkan oleh naiknya nilai tukar dollar AS yang mencapai Rp 14.300.

Harga buah impor yang naik yaitu buah Apel dari harga Rp 30 ribu per kilogram menjadi Rp 35 ribu per kilogram, buah Pear dari Rp 150 ribu per kilogram menjadi Rp 200 ribu per kilogram, dan buah Anggur dari Rp 50 ribu kilogram menjadi Rp 60 ribu per kilogram.

Akibatnya, jumlah pembeli menjadi berkurang dan menyebabkan pedagang buah rugi.

"Biasanya dari pagi sampai sore itu ramai, sekarang sepi. Belinya juga dikurangin dari dua kilogram menjadi satu kilogram," ujar seorang karyawan toko buah, Johan, saat ditemui di tokonya, Selasa (3/7/2018).

Pasalnya, selama ini banyak pembeli yang lebih memilih membeli buah impor.

"Selain warna, teksturnya juga lebih bagus buah impor sehingga banyak yang minat ke buah impor," kata Johan kepada Tribun Jabar.