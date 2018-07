Tak Tinggal Diam saat Fotonya Disebar, Deddy Corbuzier 'Bobol' DM Akun Gosip dan Temukan Bukti ini

TRIBUNJABAR.ID - Presenter Deddy Corbuzier mengaku telah 'membobol' Instagram akun gosip @lambe_turah yang telah menyebarkan fotonya bersama Sabrina Chairunnisa dan melihat isi percakapan di direct message (DM).

Hal itu diungkapkan Deddy dalam sebuah unggahan di Instagram pribadinya @mastercorbuzier, Minggu (1/7/2018).

Diketahui, Sabrina adalah wanita yang belakangan ini sedang dikabarkan dekat dengan mentalist berkepala plontos itu.

Beredarnya foto kedekatan Deddy dan Sabrina bermula ketika runner up 3 Puteri Indonesia 2011 itu mengunggah sebuah foto ke Instagram.

Dalam unggahannya itu, Deddy Corbuzier terlihat mendekatkan bibirnya ke pipi Sabrina.

Sementara Sabrina tersenyum sambil memandang ke arah kamera.

Tak dinyana, tangkapan layar unggahan dengan keterangan "(emoji) While waiting for the famous (emoji) in town!" itu, dikirimkan seorang netizen kepada akun @lambe_turah.

Akun tersebut lantas membagikan informasi yang didapatnya kepada para netizen lain.

Sejak itu, gosip hubungan Sabrina dan Deddy Corbuzier mendadak jadi perbincangan publik.

Merasa terusik, Deddy pun tak tinggal diam.