Singgung Laga Lawan Persija Jakarta, Mario Gomez: 43 Tahun di Sepakbola, Tak Ada Wasit Seperti Ini

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Pelatih Persib Bandung, Mario Gomez, masih merasa kesal dengan kepemimpinan wasit pada laga kontra Persija Jakarta di Stadion PTIK, Sabtu (30/6/2018).

Pada laga itu, Persib Bandung harus takluk dengan skor 0-1 oleh gol semata wayang Jaimerson Da Silva.

Ia mengatakan bahwa selama berkecimpung di dunia sepa bola, tak pernah ada wasit yang seperti pada laga melawan Macan Kemayoran itu.

"Pengalaman saya di sepak bola selama 43 tahun, tidak pernah ada di hidup saya bertemu wasit seperti ini. Mereka lakukan pelanggaran tiga kali tapi hanya satu kartu kuning. Saya tak bisa paham," ujar Mario Gomez setelah memimpin latihan di Stadion Sport Jabar Arcamanik, Bandung, Senin (2/7/2018).

Bahkan, ucapnya, hal serupa tidak pernah terjadi di sejumlah negara yang pernah ia singgahi selama bercimpung di dunia sepakbola.

"Saya tidak tahu namanya. Saya tidak pernah bertemu dengan wasit seperti ini, baik di Argentina, Spanyol, Italia, never, never in my life," kata pelatih asal Argentina itu.

Mario Gomez menegaskan tak ingin kalah pada laga Sabtu malam tersebut.

"Tidak ada seorang pun yang mau kalah dalam sebuah game, tidak ada yang mau kalah dalam el clasico. Kita harus ambil apa yang tidak bagus dan bagusnya. Itu penting tapi kita masih punya opsi, punya kesempatan untuk cetak gol meski gagal. Kami kehilangan tiga poin," katanya.

Meski begitu, Mario Gomez enggan berlarut-larut dalam masalah itu dan langsung tancap gas menghadapi partai berikutnya.

Mantan pelatih JDT ini mengatakan bahwa fokus timnya saat ini adalah menghadapi PSKC Cimahi.

Apalagi, kata Mario Gomez, ajang Piala Indonesia ini hanya dimainkan satu kali sehingga kemenangan wajib diraih.

"Sekarang kita fokus pada next game, 4 juli, Rabu. Kita harus menang karena ini hanya sekali. Setelah itu kita punya 8 pertandingan sampai waktu habis Agustus nanti. Liga 1 dan Piala Indonesia sangat penting bagi kita," ucapnya. (*)