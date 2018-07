Harga Baru BBM Non-subsidi di Berbagai Provinsi Setelah Kenaikan 1 Juli Kemarin

TRIBUNJABAR.ID - Isu kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamina, memang sudah mengemuka sejak sebelum Lebaran 2018 lalu.

Isu itu kini jadi kenyataan setelah Pertamina resmi menaikkan harga BBM non subsidi mereka.

Kenaikan bervariasi, sekitar Rp 600 - 900 dan berlaku nasional.

Harga BBM yang naik adalah Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex, sedangkan Pertalite tetap harga lama.

Artinya, bagi kamu yang gemar traveling dengan kendaraan pribadi, siap-siap merogoh kocek lebih dalam lagi untuk beli BBM.

Berikut daftar harga BBM non subsidi Pertamina per 1 Juli 2018 dikutip dari laman web resmi Pertamina.

Aceh

Pertalite: Rp 7.800 per liter

Pertamax: Rp Rp 9.500 per liter

Pertamax Turbo: Rp 10.700 per liter

Dexlite: Rp 9.000 per liter

Pertamina Dex: Rp 10.500 per liter

Sumatera Utara

Pertalite: Rp 7.800 per liter

Pertamax: Rp Rp 9.500 per liter

Pertamax Turbo: Rp 10.700 per liter

Dexlite: Rp 9.000 per liter

Pertamina Dex: Rp 10.500 per liter

Sumatera Barat

Pertalite: Rp 7.800 per liter

Pertamax: Rp Rp 9.500 per liter

Pertamax Turbo: Rp 10.700 per liter

Dexlite: Rp 9.000 per liter

Pertamina Dex: Rp 10.500 per liter

Riau

Pertalite: Rp 7.800 per liter

Pertamax: Rp 9.900 per liter

Pertamax Turbo: Rp 11.100 per liter

Dexlite: Rp 9.400 per liter

Pertamina Dex: Rp 11.000 per liter