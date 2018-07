Freestyler Dunia, Iya Traore, Menjadikan Demam Piala Dunia di Soccer Island Terasa Luar Biasa

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Kemal Setia Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Aksi freestyle dari Iya Traore, pemain sepak bola asal Prancis yang pernah memperkuat klub Paris Saint Germain (PSG), benar-benar membuat helatan Soccer Island di Kota Bandung, berlangsung luar biasa.

Demam Piala Dunia 2018 sekarang ini menambah suasana gelaran yang diusung SuperSoccer di Cihampelas Walk (Ciwalk) tersebut semakin semarak dan penuh semangat.

Freestyler yang kini menetap di Paris yang menjadi pemegang rekor di guiness world records untuk kategori “the most leg revolutions while balancing an urban ball on the foot in one minute“ dan “the most steps climbed backwards on a ladder while controlling a football with the feet" ini menjadikan semua suguhan hiburan di Soccer Island terasa istimewa.

Freestyler asal Prancis, Iya Traore, yang pernah memperkuat klub Paris Saint Germain (PSG) menunjukkan kelihaiannnya menguasai bola di ajang Soccer Island yang digelar di Cihampelas Walk (Ciwalk) Kota Bandung, Minggu (1/7/2018). (deskgram.org)

SuperSoccer menggelar event tersebut untuk meramaikan momentum hadirnya kompetisi sepak bola internasional Piala Dunia Rusia 2018, yang kemunculannya selalu ditunggu khalayak ramai setiap empat tahun sekali.

SuperSoccer mampu menyulap pusat belanja Ciwalk menjadi area tantangan dan hiburan ala Supersoccer yang dikenal dengan sebutan "Soccer Island".

lya Traore menunjukkan kemampuan freestyle-nya dengan melakukan juggling berteknik tinggi di area Soccer Island, di Atrium Outdoor Ciwalk., Minggu (1/7/2018).

Tak hanya melakukan juggling bola di atas panggung, Iya juga melakukan trik luar biasa dengan memainkan bola sambil memanjat tiang besi setinggi kurang lebih empat meter.

Gerakan-gerakan hebat yang ditunjukkan Iya, dilakukan selama kurang lebih limabelas menit yang mengundang decak kagum ratusan pengunjung yang hadir di Atrium Outdoor Ciwalk.‎