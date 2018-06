Pas Foto Ayana Jihye Moon Dipuji Cantik, Ini Rahasianya, Lho

TRIBUNJABAR.ID - Ayana Jihye Moon membagikan foto kartu identitas dan passport miliknya.

Kebanyakan, foto formal menjadi hal menakutkan bagi seseorang.

Sebab hasil foto formal sama sekali tak terduga.

Hal ini tak berlaku untuk Ayana Jihye Moon.

Selebgram asal Korea Selatan ini tetap terlihat cantik.

Wajahnya tetap terlihat stunning dalam foto formal untuk passport-nya.

"Quadruplets ID and passport photo like this.. I am so tired today. I just want to watch tv and drink some coke," ungkap Ayana dalam unggahan Instagramnya.

Ternyata foto ini membuat banyak netizen yang mengiriminya pesan lewat direct massage.

Banyak yang meminta rahasia make up yang digunakan Ayana untuk foto passport.

"I got many many dms. Ok let me share.