Jelang Persija Jakarta vs Persib Bandung, Ini Rekor Pertemuan Kedua Tim Sepanjang Sejarah

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha



TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bertamu ke markas Persija Jakarta di Stadion PTIK, Sabtu (30/6/2018), Persib Bandung dihantui rekor buruk.



Dari 37 pertemuan sejak tahun 1995, Macan kemayoran mencatatkan 15 kali kemenangan.



Sementara Maung Bandung, hanya mampu mengalahkan Persija sebanyak enam kali



16 pertandingan sisanya berakhir sama kuat untuk kedua kesebelasan.



Sejauh ini, kedua kesebelasan telah mencetak 83 gol dengan rataan 50 gol untuk Persija dan 38 untuk Persib.



Persija sejauh ini cukup perkasa jika main di kandang sendiri.



Dari 20 kali bermain di ibu kota, tim asuhan Teco ini meraih kemenangan sebanyak 11 kali.

Sementara lima pertandingan berakhir imbang dan Persib meraih satu kemenangan.



Meskipun statisik lebih unggul Persija, tim asuhan Mario Gomez ini selalu menyulitkan Macan Kemayoran.



Jika pertandingan dimainkan di Jakarta, Persib terakhir kali pada tahun 2010.



Kala itu, Persija mampu mengalahkan Persib dengan sko 3-0 di Stadion Gelora Bung Karno (GBK).



Adapun pertandingan musim lalu yang berakhir untuk kemenangan Macan Kemayoran, laga itu dimainkan di Stadion Manahan Solo.



Jika melihat trend dari 10 laga terakhir, pertandingan diprediksi akan berjalan ketat.



Pasalnya, kedua tim memiliki catatan kemenangan tak jauh beda.



Persib meraih dua kemenangan sementara Persija dengan tiga kemenangan.



Skor kedua kesebelasan pun cenderung ketat, terakhir kali pertandingan berakhir dengan selisih dua gol terjadi pada tahun 2013.



Pertandingan yang diwarnai oleh brace Sergio Van Dijk itu dimenangkan Persib dengan skor 3-1.



Rekor pertemuan Persija vs Persib:



03/11/17: Persija vs Persib 1-0



22/07/17: Persib vs Persija 1-1



05/11/16: Persija vs Persib 0-0



10/08/14: Persija vs Persib 0-0



08/05/14: Persib vs Persija 0-0



28/08/13: Persija vs Persib 1-1



03/03/13: Persib vs Persija 3-1



27/05/12: Persija vs Persib 2-2



29/01/12: Persib vs Persija 1-0



18/03/11: Persib vs Persija 2-3



30/10/10: Persija vs Persib 3-0



25/03/10: Persija vs Persib 2-2



09/01/10: Persib vs Persija 0-0



10/06/09: Persija vs Persib 1-2



20/07/08: Persib vs Persija 2-3



16/08/07: Persija vs Persib 1-0



24/04/07: Persib vs Persija 3-0



20/05/06: Persib vs Persija 1-1



26/02/06: Persija vs Persib 0-0



04/09/05: Persija vs Persib 3-0



22/05/05: Persib vs Persija 1-1



29/09/04: Persija vs Persib 1-0



22/05/04: Persib vs Persija 0-0



26/06/03: Persija vs Persib 3-0



16/02/03: Persib vs Persija 1-2



09/05/02: Persija vs Persib 2-0



03/03/02: Persib vs Persija 1-1



24/06/01: Persija vs Persib 3-0



11/02/01: Persib vs Persija 0-1



06/04/01: Persija vs Persib 2-1



23/03/00: Persib vs Persija 2-3



14/02/99: Persib vs Persija 1-3



29/11/98: Persija vs Persib 1-0



05/05/96: Persib vs Persija 1-0



07/07/96: Persija vs Persib 2-2



21/05/95: Persib vs Persija 2-1



16/04/95: Persija vs Persib 1-1