Ungkapan Ahok di Hari Ulang Tahunnya: 'Mohon Maaf Saya Belum Bisa Berjumpa Secara Fisik'

TRIBUNJABAR.ID - Basuki Tjahaya Purnama atau yang akrab disapa Ahok tengah berulang tahun, Jumat (29/6/2018).

Di pertambahan usianya, tentu Ahok mendapat ucapan dan doa dari keluarga, sanak saudara, kerabat, dan para penggemarnya.

Walaupun berada di balik jeruji Mako Brimob, Ahok berterima kasih atas ucapan dan doa tulus yang mengalir untuknya.

Sayangnya, Ahok tak dapat menerima kunjungan di pertambahan usianya.

Walaupun tak dapat bertegur sapa secara langsung, Ahok mempersembahkan ungkapan hatinya dengan sebuah lagu.

Lagu yang dimaksud Ahok berjudul 'The Wonder of You' dari Elvis Presley.

"Saya mengucapkan terima kasih atas semua doa dan dukungan, cinta, dan kasih sayangnya di hari ulang tahun saya.

Mohon maaf saya belum bisa berjumpa secara fisik dengan kalian semua di Mako Brimob.

Saya juga mau mengucapkan perasaan saya kepada kalian semua seperti lirik lagu Elvis Presley 'The Wonder of You'.

Ahok, Mako Brimob.