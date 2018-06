Jessica Iskandar Tak Bisa Berkata-kata saat El Barack Tanya Keberadaan Ayahnya, ‘Aku Kaget Banget’

TRIBUNJABAR.ID - Artis Jessica Iskandar tidak pernah menyangka akan mendapatkan pertanyaan yang sangat mengejutkan dari anaknya, El Barack Alexander.

Dalam tayangan acara 'NGUSIX' yang dibawakan Ashanty dan diunggah channel YouTube The Hermansyah A6, Jessica Iskandar menjelaskan bahwa sang anak tiba-tiba menanyakan keberadaan ayahnya.

Seperti diketahui, Jedar, sapaan akrab Jessica Iskandar, menikah dengan Ludwig Franz Willibald Maria Joseph Leonard Erbgraf Von Waldburg Wolfegg Waldsee pada 11 Desember 2013 silam.

Namun, rumah tangga keduanya tak bertahan lama karena adanya permasalahan di pihak Ludwig.

Dari pernikahan tersebut, Jessica Iskandar dikaruniai seorang anak bernama El Barack Alexander yang lahir di Amerika Serikat pada 21 Juli 2014.

El Barack kemudian diurus oleh Jedar dan dia sangat jarang bertemu dengan ayahnya.

Maka tidak mengherankan bila El tiba-tiba menanyakan keberadaan ayahnya seperti yang dijelaskan Jessica Iskandar di acara 'NGUSIX'.

"Tiba-tiba dia tanya sama aku, 'where is my dad, mom?' (di mana ayahku, ibu?)," ujar Jedar menirukan ucapan buah hatinya.

Ibu satu anak itu mengaku kaget dan tak bisa berkata apa-apa saat mendengar pertanyaan dari El.

Ia hanya mencoba tersenyum sambil mengalihkan pembicaraan.