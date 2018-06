Ini Jawaban Tukul Arwana Saat Ditanya Minatnya Terjun ke Dunia Politik, 'Biar Mereka Saja'

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Pelawak Tukul Arwana tak tertarik terjun ke dunia politik.

Hal tersebut dikatakan Tukul saat ditemui di gedung stasiun televisi, Jalan Kapt. Tendean, Jakarta Selatan, Jumat (29/6/2018).

Lelaki kelahiran Semarang, 54 tahun lalu itu mengaku ingin terus berkarir di dunia hiburan.

Dirinya juga mengaku dunia politik bukanlah bidang yang dikuasainya, jadi menurutnya tidak tepat bila dirinya bekarir di bidang politik.

"Saya di dunia hiburan, saya di dunia ini the right man on the right place. Dunia saya adalah dunia komedi, dunia lawak, bagaimana cara menghibur orang dan saya tidak di dunia yang lain. Yang jadi anggota DPR, yang jadi Wali Kota, biar mereka," kata Tukul Arwana.

Tukul Arwana menegaskan, dirinya tak akan pensiun selama fiskinya masih mampu untuk memenuhi tawaran pekerjaan di dunia entertainment.

Sebagaimana diketahui, tak sedikit para pekerja seni senior, terjun ke dunia politik.

Mereka di antaranya: Pasha Ungu, Nurul Arifin, Rieke Diah Pitaloka, Anang Hermansyah, Primus Yustisio, dan Nico Siahaan.(Tribunnews/Lendy Ramadhan)