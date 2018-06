Kata Siapa Gerakan Acroyoga Lebih Susah? Simak Penjelasannya di Sini

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Saat ini masyarakat Indonesia tengah gencar menerapkan gaya hidup sehat.

Tak hanya mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat, masyarakat saat ini juga memulai olahraga untuk hidup sehat.

Salah satu olahraga yang paling diminati adalah yoga.

Varian yoga sendiri ada banyak, di antaranya adalah acroyoga.

Olahraga acroyoga adalah gabungan antara yoga dan acrobatik yang saat ini tengah populer dikalangan para selebritis.

Instruktur acroyoga, Fajar Putra, mengatakan, banyak manfaat yang bisa didapatkan dari olahraga yang diadakan di alam terbuka ini.

Beberapa orang bahkan ada yang mengira bahwa acroyoga harus dilakukan oleh seseorang yang sudah mahir saja.

"Acroyoga adalah olahraga from earth to air, artinya kita bisa membawa gerakan yoga di lantai dan bisa dibawa ke udara," ujar Fajar di Padma Hotel, Jalan Ranca Bentang No 56-58, Kamis (28/6/2018).

Fajar mengatakan, beberapa muridnya terkadang bisa melakukan gerakan yoga justru saat acroyoga.

"Itulah manfaat dari acroyoga, saling kerjasama dan percaya," ujarnya.

Fajar juga selalu memberikan gerakan dasar untuk muridnya ketika melakukan acroyoga.

Misalnya saja seperti gerakan pigeon yaitu melengkungkan badan ke belakang supaya nyeri punggung hilang.

"Gerakan pigeon jika dilakukan berdua bisa saling membantu untuk mendorong badan, sehingga lebih fleksible," ujarnya.

