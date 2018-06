Jadwal Siaran Live Laga Seru di Akhir Pekan - Persib Bandung, Piala Dunia dan MotoGp

TRIBUNJABAR.ID - Akhir pekan ini akan diisi dengan berbagai pertandingan yang menarik.



Persija Jakarta akan menjamu rival abadinya, Persib Bandung, di Stadion PTIK, Jakarta.



Duel ini merupakan partai tunda yang terpaksa dijadwalkan ulang karena dulu berdekatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional.



Pencinta sepak bola dunia akan mulai menikmati sajian laga babak 16 besar Piala Dunia 2018.



Perancis akan menghadapi Argentina, Uruguay melawan Portugal, dan Spanyol meladeni tuan rumah Rusia.



Tak kalah seru, lomba MotoGP juga kembali digelar. Para maniak balapan motor paling keren sedunia itu akan disuguhi lomba MotoGP Belanda.



JADWAL LIVE AKHIR PEKAN



Sabtu, 30 Juni 2018



LIGA 1



Persija Jakarta Vs Persib Bandung

18.30 WIB Indosiar, Festival



PIALA DUNIA

Babak 16 Besar



Perancis Vs Argentina

21.00 WIB Trans TV



Minggu, 1 Juli 2018



PIALA DUNIA

Babak 16 Besar



Uruguay Vs Portugal

01.00 WIB Trans TV



Spanyol Vs Rusia

21.00 WIB Trans TV



MOTOGP



Lomba MotoGP Belanda

19.00 WIB LIve Trans 7



Keterangan: Jadwal dapat berubah sewakti-waktu tanpa pemberitahuan dari pengelola program/TV.



Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jadwal Siaran 'Live' Akhir Pekan Ini: Persija Vs Persib, MotoGP Belanda, Fase 16 Besar Piala Duniaditor: Hasiolan Eko P Gultom