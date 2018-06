Bagan Fase Knock Out Piala Dunia 2018, Brasil Harus Lewati Jalan Terjal untuk ke Final, Spanyol?

TRIBUNJABAR.ID, MOSCOW - Final dini Piala Dunia 2018 terancam tersaji sebelum babak akhir.

Final dini ini sebenarnya sudah terjadi di 16 Besar ketika raksasa Amerika Latin, Argentina harus meladeni pasukan biru Prancis di bagan atas fase gugur ini.

Laga Argentina vs Prancis harus terjadi di babak awal karena Argentina hanya duduk sebagai runner up Grup D sementara Prancis adalah jawara Grup C.

Salah satu pemenang laga ini akan kembali berpotensi melakoni final dini,

Ini bisa terjadi jika Brasil, juara Grup E sukses memulangkan Meksiko si runner up Grup F.

Laga Brasil vs Argentina/Prancis akan terjadi di semifinal.

Namun Brasil, favorit kuat turnamen tahun ini harus lebih dulu melewati hadangan tak kalah berat, Inggris atau Belgia di perempat final.

Asumsinya, Inggris atau Belgia (juara Grup G) akan gampang menekuk wakil dari Grup H, yakni sang runner up yang saat ini antara Senegal dan Kolombia.

Baca: Demiz dan Demul Pasangan Pertama Akui Kemenangan Rindu, Asyik Tunggu Hasil KPU

Baca: Prakiraan Cuaca untuk Wilayah Tasikmalaya Hari Ini

Sementara di grup bawah, Spanyol dan Inggris/Belgia akan meluncur hingga semifinal.

Di bagan bawah ini, praktis tim-tim yang kuat secara tradisional tinggal Spanyol dan atau Inggris serta kekuatan baru Belgia, Kroasia.

Lalu, siapa yang akan melaju hingga final?(*)