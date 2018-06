Guns n Roses Konser di Jakarta 8 November Mendatang, Ini Daftar Harga Tiketnya

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Sejak diumumkan akan konser di Gelora Bung Karno (GBK) pada 8 November mendatang, para penggemar Guns N' Roses telah menantikan pengumuman penjualan tiket pre-sale konser "Not in This Lifetime" Tour in Jakarta 2018.

Berdasar e-mail yang diterima pada Selasa (26/6/2018), promotor konser TEM dan Unusual Entertainment hari ini mengumumkan tujuh kategori tersedia untuk tiket pre-sale Gun N' Roses yang dibuka dengan harga terendah mulai dari Rp 250.000 untuk kursi Green Zone.

Selain itu dibuka juga penjualan untuk kursi Orange Zone dengan harga Rp 1.800.000 dan tiket Rock Zone A standing yang terletak paling dekat dengan panggung, dijual dengan harga Rp 1.000.000.

Tiket pre-sale tersedia secara online mulai 27 Juni dan 28 Juni pukul 11:00 WIB di situs resmi mitra penjualan tiket, BookMyShow id.bookmyshow.com/gnrjkt.

Harga tiket reguler akan berlaku mulai tanggal 29 Juni 2018 sekaligus juga penjualan kategori tiket VIP Paradise City yang mulai dibuka hari ini.

Bagi para fans yang membeli tiket VIP Paradise City yang dijual dengan harga Rp 5.500.000 ini juga akan memiliki akses ke pintu masuk VIP Lobby khusus, dan juga akses menuju fasilitas makanan dan minuman.

Selain itu, untuk pemegang tiket Orange Zone, yang terletak tepat di samping area VIP Paradise City, akan mendapatkan bonus khusus berupa 1 voucher tiket film dari BookMyShow.

"Guns N' Roses - Not In This Lifetime" Tour di Stadion GBK akan menjadi pertunjukan yang menakjubkan. Tiket pre-sale dimulai di angka yang luar biasa yaitu di harga Rp 250.000 dan kami mengantisipasi adanya pembelian yang sangat cepat maka kami menyarankan fans untuk memesan tiket lebih awal agar dapat menikmati penawaran spesial ini," kata CEO Third Eye Management (TEM) Samantha Tzovolos.

Pada 8 November 2018 Jakarta akan menjadi kota pembuka di Asia untuk konser "Guns N' Roses - Not In This Lifetime" di Stadion ikonik Gelora Bung Karno (GBK).

Anggota "Guns N' Roses - Not In This Lifetime" adalah Axl Rose (vokal, piano), Duff McKagan (bass), Slash (gitar utama), Dizzy Reed (keyboard), Richard Fortus (gitar ritme), Frank Ferrer (drum), dan Melissa Reese (keyboard).(*)

