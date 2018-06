Sedang Asyik Bernyanyi, Konser Black Pink Dihentikan: Mohon Maaf Ada Konflik Internal

TRIBUNNEWS.COM - Kejadian tak menyenangkan dialami BLACKPINK di tengah-tengah konser.

Keempat member BLACKPINK tiba-tiba diminta turun panggung di tengah-tengah penampilan mereka.

Dilansir Tribunnews dari Allkpop, konser Lotte Duty Free Family Festival berlangsung pada 22 Juni lalu di Jamsil Sports Complex Stadium, Seoul dengan menampilkan BLACKPINK sebagai salah satu performer.

Lisa, Jisoo, Rose dan Jennie dijadwalkan membawakan 4 lagu, yaitu "As If It's Your Last", "Stay", "Forever Young", dan "DDU-DU DDU-DU".

Namun, di tengah-tengah lagu "Forever Young", seorang staff berlari naik ke panggung dan menghentikan musik.

Konser Black Pink dihentikan (Allkpop)

Panitia tersebut kemudian menjelaskan pada para member yang terlihat kebingungan akan interupsi itu.

BLACKPINK kemudian berbalik dan meninggalkan panggung.

Suara pengumuman berbunyi, "Mohon maaf karena ada konflik internal, kami akan melanjutkan penampilan setelah masalah selesai diatasi."

Namun, BLACKPINK tidak pernah kembali ke atas panggung untuk melanjutkan konsernya.

Video interupsi konser BLACKPINK ini pun membuat netizen marah pada pihak panitia dan manajemen yang buruk.

Beberapa netizen berkomentar:

"This is horrible concert",

"This is a mess and embarrassing",

"This is crazy. So unprofessional",

"Hul.. what a mess",

"Wow, wtf."

Lihat videonya berikut:



(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)