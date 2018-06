Mario Gomez Ogah Bicara Target di Akhir Putaran Pertama Liga 1

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha



TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pelatih Persib Bandung, Mario Gomez, tak mau menargetkan apa-apa di akhir putaran pertama Liga 1 2018.



Ia mengatakan, akan membawa Persib lebih baik selangkah demi selangkah.



Saat ini kata Gomez, Persib akan terlebih dahulu fokus pada pertandingan menghadapi Persija Jakarta, Sabtu (30/6/2018).



"Pertama 30 juni, setelah 30 juni, the next game, bukan langsung enam, tapi next game dulu, 30 juni," ujar Mario Gomez di Stadion Sport Jabar Arcamanik, Jumat (22/6/2018).



Selain itu, seperti yang dikatakan Gomez, ia akan menambah amunisi di putaran kedua.



Langkah ini dilakukan, karena jadwal Maung Bandung akan begitu padat.



Gomez baru bisa memastikan terkait kepastian pemain baru, beberapa hari ke depan.



"Belum, paling 2-3 hari lagi," ucapnya.(*)

