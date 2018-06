Jika Jadi Wali Kota Bandung, Oded M Danial Akan Naikkan 2 Kali Lipat Nilai Bantuan PIPPK

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Calon wali Kota Bandung, Oded M Danial, berjanji membuat Program Inovasi Pemberdayaan Pembangunan Kewilayahan (PIPPK) plus bila menjabat sebagai wali kota.

Program tersebut diyakini akan menjadi sarana yang tepat dalam melahirkan kemandirian masyarakat, terutama dari tingkatan Rukun Warga (RW).

"Program PIPPK plus ini akan menjadi pintu pertama untuk program kemandirian warga lainnya. Mang Oded akan tingkatkan nilainya dari PIPPK sekarang, yaitu Rp 100 juta jadi Rp 200 juta per tahun per RW," ujarnya setelah pertemuan dengan sejumlah Ketua RW dan LPM se-Kelurahan Kebon Waru dan Kacapiring, di rumah makan Sambal Hejo, Jalan Sukabumi, Kota Bandung, Rabu (20/6/2018).

Menurut Oded M Danial, perubahan besaran itu akan disesuaikan dengan kajian serta penghitungan terhadap kemampuan keuangan Kota Bandung

Ia menjelaskan, setelah program PIPPK plus terealisasi, fase berikutnya adalah Infaq Shodaqoh Mandiri.

Hingga saat ini, baru 30 kelurahan di Kota Bandung yang 100 persen telah mengikuti program yang digagas wakil wali Kota Bandung non aktif tersebut.

Dalam program yang dimulai sejak November 2017, besarnya infaq pe rbulan satu RW sampai Rp 13 juta, yang murni merupakan dana swadaya masyarakat.

Apabila dalam setahun dapat menghasilkan 156 juta, yang melebihi dana Pemkot, yang diberikan sebesar Rp 100 juta.

