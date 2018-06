Tanggapan Santai Maia Estianty saat Dipanggil 'Nyonya IM', Irwan Mussry?

TRIBUNJABAR.ID - Beberapa hari terakhir, warganet dihebohkan dengan beredarnya sebuah posting-an.

Postingan tersebut diunggah oleh akun gosip @lambe_turah pada hari Senin (18/6/2018) kemarin.

"Nyonyah IM pinter masak yooo

Wuihhh udah nyonyah IM ternyataaaaaaa

Mau dungs jadi nyonyah juga

Asal bukan nyonyah tamvan" tulisnya dalam caption foto.

Dalam postingan itu, terdapat tangkapan layar unggahan foto akun Instagram Maia Estianty dan komentar Yuni Shara.

Nah, komentar Yuni Shara inilah yang membuat netter heboh.

Pasalnya, dia menyebut Maia Estianty sebagai 'nyonya IM'.

Tribunsyle pun mencoba menulusuri postingan tersebut di akun @maiaestiantyreal.

Hasilnya, foto tadi memang benar-benar ada.

"Thank you dah lebaranan di rumah, anyway busway, Tante @yunishara36 muda amat foto ama @alghazali7 hahaha..

#lebaran #maiaestianty #diarymaia #bff #idulfitri2018" tulisnya dalam caption foto.