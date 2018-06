Kalina Komentari Foto Kedekatan Deddy Corbuzier dengan Wanita Cantik, Lihat Balasan yang Ia Dapat

TRIBUNJABAR.ID - Sosok Deddy Corbuzier mendadak jadi perbincangan. Pemicunya, ada seorang wanita cantik bernama Sabrina Chairunnisa mengunggah foto kedekatannya dengan sang mentalist ke Instagram.

Dalam unggahannya itu, Deddy Corbuzier terlihat mendekatkan bibirnya ke pipi Sabrina.

Sementara itu, Sabrina tersenyum sambil memandang ke arah kamera.

"(emoji) While waiting for the famous (emoji) in town!" tulis Sabrina pada keterangan unggahan.

Tidak dinyana, unggahan tersebut mendapat tanggapan dari mantan istri Deddy, Kalina Oktarani.

Kalina mengaku menyukai foto yang diunggah Sabrina. Ibu satu anak itu juga memberikan doanya.

Hingga kini, tidak diketahui apakah Deddy memang mempunyai hubungan spesial dengan Sabrina atau tidak.

"Honestly, aku suka liat foto ini. Last forever yah. (emoji)," begitulah bunyi komentar Kalina.

Tulisan Kalina itu lantas mendapat balasan dari Sabrina.

"@kalinaocktaranny pelukkkk (emoji hati)," balas Sabrina.