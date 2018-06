Ribuan Kendaraan Lintasi Jalur Wisata Lembang Hari Ini

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin



TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Saat H+3 lebaran 2018, sebanyak 7.748 kendaraan melintasi jalur wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat yang melaju ke tempat-tempat wisata di kawasan tersebut, Minggu (17/6/2018).



Pantauan Tribun Jabar, hingga menjelang sore arus lalu lintas diwilayah tersebut terpantau padat, baik yang menuju tempat wisata maupun arah sebaliknya.

Kepadatan arus kendaraan terjadi di titik black spot seperti persimpangan Beatrix, Panorama, dan kawasan Farmhouse.Staf Manajemen Rekayasa Lalulintas, Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Barat, Didin Nuslihudin, mengatakan, arus kendaraan yang melintasi jalur wisata tersebut didominasi kendaraan roda dua dengan jumlah 5.510 kendaraan dan untuk kendaraan roda empat jumlahnya 2.238."Jumlah kendaraan hari ini didominasi kendaraan roda dua. Itu jumlah kendaraan yang melintas kawasan Lembang dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB," ujar Didin NuslihudinJumlah kendaraan yang melintas tersebut, kata dia, dihitung menggunakan traffic counting dengan akumulasi data per jam.Ia mengatakan, untuk antisipasi kemacetan pada pukul 09.00 WIB dilakukan sistem one way dari arah Kota Bandung menuju Lembang lantaran terjadi kepadatan kendaraan.Sedangkan pada siang hari dilakukan sistem one way dari arah Lembang menuju Kota Bandung untuk antisipasi kemacetan saat wisatawan pulang dari tempat wisata."One way-nya dilakukan pada pukul 11.05 WIB hingga pukul 11.09 WIB atau dilakukan selama 4 menit," katanya.Kemudian, kata dia, pada pukul 12.23 WIB hingga 12.30 dan pukul 13.49 WIB hingga pukul 13.55 WIB juga dilakukan juga one way lantaran arus lalu lintas semakin padat.

