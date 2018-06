Hore! Member BLACKPINK Sekarang Punya Akun Instagram Pribadi, Ini Username-nya

TRIBUNJABAR.ID - Semua member girlgroup BLACKPINK kini memiliki akun Instagram pribadi, Jumat (15/6/2018).

Akun Instagram itu menyertai peluncuran Square Up, album mini terbaru girlgroup beranggota empat orang tersebut.

Jennie menggunakan akun @jennierubyjane, Rose memilih nama @roses_are_rosie, Jisoo dengan nama akun @sooyaaa_, dan Lisa memakai akun @lalalalisa_m.

Rupanya akun Instagram mereka sudah ditunggu para penggemar.

Hanya dalam waktu 20 jam sejak dibuat, akun-akun member BLACKPINK sudah memiliki lebih dari 1 juta followers.

Sebagai posting pertama, Jennie, Rose, Jisso, dan Lisa mengunggah foto yang sama, yakni di balik layar pembuatan video musik lagu terbaru mereka, " DDU-DU DDU-DU".

Sementara itu "DDU-DU DDU-DU" menjadi video musik girlgroup K-pop yang tercepat menembus angka 20 juta views di YouTube.

Video "DDU-DU DDU-DU" mencapai angka tersebut dalam waktu kurang dari 14 jam.

Catatan yang dibuat girlband asuhan YG Entertainment itu menumbangkan rekor yang dipegang TWICE dengan lagu "What is Love" yang mencapai 20 juta views dalam waktu 35,5 jam pada April 2018 lalu.

