Cetak Hat-trick di Laga Portugal Vs Spanyol, Cristiano Ronaldo Samai Rekor Legenda Brasil

TRIBUNJABAR.ID - Laga Timnas Portugal kontra Timnas Spanyol di Grup B Piala Dunia 2018, Jumat (15/6/2018) waktu setempat atau Sabtu dini hari di Stadion Fisht, Sochi, baru berumur 4 menit. Tapi, Cristiano Ronaldo sudah mencetak gol.

Megabintang Real Madrid itu sempat membawa Timnas Portugal unggul 1-0 lewat eksekusi penalti setelah dirinya sendiri dijatuhkan di kotak terlarang oleh rekan seklubnya yang membela Timnas Spanyol, Nacho.

Gol ke-82 untuk negaranya tersebut memiliki arti spesial lain buat Cristiano Ronaldo.

Gol tersebut membawanya menyamai rekor 3 legenda sepak bola dunia: Miroslav Klose, Uwe Seeler, dan Pele.

Ketiga legenda itu adalah pemain-pemain yang mampu mencetak gol dalam 4 edisi Piala Dunia yang berbeda.

Miroslav Klose melakukannya di Piala Dunia 2002 (5 gol), 2006 (5), 2010 (4), dan 2014 (2) dengan total membukukan 16 gol

Uwe Seeler sukses menjebol gawang lawan di Piala Dunia 1958 (2), 1962 (2), 1966 (2), dan 1970 (3).

Total gol yang dibuat Seeler di 4 Piala Dunia itu mencapai angka 9.

Sementara itu, 4 Piala Dunia yang dihiasi gol-gol Pele adalah 1958 (6), 1962 (1), 1966 (1), dan 1970 (4) dengan total 12 gol.

Walaupun jumlah Piala Dunia-nya menyamai 3 orang legenda, jumlah gol Cristiano Ronaldo tidak ada apa-apanya.

Yang menarik, CR7 hanya mencetak masing-masing sebiji gol dalam 3 Piala Dunia yang dilaluinya sebelum 2018.

Gol-gol Ronaldo terjadi di Piala Dunia 2006 (Portugal vs Iran 2-0), 2010 (Portugal vs Korea Utara 7-0), dan 2014 (Portugal vs Ghana 2-1).

"Kutukan" satu gol di setiap Piala Dunia itu patah tahun ini setelah Cristiano Ronaldo sukses 3 kali menjebol gawang Spanyol.