Jejak Ardi Idrus di Persib Bandung, Petarung Kalem yang Memincut Hati Mario Gomez

TRIBUNJABAR.ID - From hero to zero, istilah itu mungkin tepat disematkan kepada Bek sayap Persib Bandung, Ardi Idrus.

Berasal dari klub semenjana, kemampuan Ardi sempat dipandang sebelah mata. Figurnya pun belum banyak dikenal.

Bahkan sejumlah pihak sempat mempertanyakan keputusan manajemen Persib untuk mengikat pemain berusia 25 tahun ini dengan kontrak tiga tahun.

Durasi kontrak ini diusulkan oleh pelatih Mario Gomez, yang rupanya mengendus potensi pemain asal Ternate ini sebagai bek sayap.

Baca: Kakorlantas Polri Sebut Pemberlakuan One Way Semalam Efektif, Ini Hasilnya

Ardi pun menjadi pilihan utama juru taktik asal Argentina ini pada posisi bek kiri sejak kompetisi Liga 1 2018 bergulir.

Gomez rupanya kepincut gaya bermain Ardi yang lugas, disiplin, dan selalu tampil total di setiap laga.

Dari catatan statistik yang dikutip dari Liga-Indonesia.id Ardi berperan cukup besar dalam menghadang serangan lawan melalui sektor sayap.

Baca: Sejumlah Akun Twitter Dibekukan, Faizal Assegaf: Ubanan Main Medsos Kok Doyan Curhat

Keberhasilan tekel yang dilakukannya hingga laga ke 11 mencapai 85 persen. Kemampuan olah bolanya pun meyakinkan dengan dribel sukses 80 persen.

Statistik pelanggaran yang ia lakukan sebanyak 14 kali serta dilanggar lawan sebanyak 9 kali membuktikan bahwa Ardi adalah seorang petarung.

"Saya selalu berusaha menjalankan instruksi yang diberikan pelatih sebaik mungkin," ujar Ardi kepada wartawan, termasuk BolaSport.com, beberapa waktu lalu.

Penampilan dan kedisiplinan Ardi dalam menjalankan strategi yang diterapkan Gomez membuat dia nyaris tak tergantikan di posisi bek kiri.