Profil Peserta Piala Dunia 2018: Uruguay, The Sun Shines in Russia, The Sky is All Light Blue

SESUAI slogan timnas Uruguay di Piala Dunia 2018, "The Sun Shines in Russia, the sky is all light blue", Luis Suarez dan kawan-kawan siap menyambut Piala Dunia 2018 dengan lebih optimistis. Mereka mengincar gelar juara dunia yang Ketiga kalinya bagi La Celeste.

HANYA Timnas Brasil yang memiliki performa yang lebih baik daripada Timnas Uruguay pada masa kualifikasi putaran final Piala Dunia dari zona Amerika Selatan.

Meskipun beberapa bintang timnas Uruguay kini mulai memudar, pemain baru telah muncul menyambut Piala Dunia.

Uruguay lolos ke Rusia 2018 dengan status runner-up zona­Conmebol di bawah Brasil. Mereka siap membuktikan kualitasnya bersaing dengan tim-tim papan atas di putaran final Piala Dunia 2018.

Bermaterikan sejumlah pemain bintang seperti Luis Suarez dan Edinson Cavani, Uruguay adalah tim terkuat di Grup A dan kemungkinan besar akan maju ke fase knockout tanpa banyak mengalami kesulitan.

Suarez ingin melupakan kontroversi dari dua turnamen Piala Dunia terakhir (handball pada tahun 2010 dan aksi gigitannya yang menggemparkan pada tahun 2014).

Dengan Diego Godin dan Jose Gimenez menjaga pertahanan yang tangguh, Uruguay adalah tim yang dinilai memiliki kekuatan terbaik dari grup.

Uruguay, dengan serangan dan pertahanan yang kuat, akan bersandarkan pada hasil 2010 mereka di mana mereka finis di posisi keempat dalam turnamen sepak bola terbesar sedunia.

Hal yang perlu diperbaiki oleh para pemain dari negara yang berasal dari Amerika Selatan itu adalah lini tengah mereka untuk memastikan pasokan yang baik bagi Cavani dan Suarez.

Pada pertandingan pembuka penyisihan grup, Uruguay akan melawan Mesir. Ini merupakan laga yang menarik sekaligus menegangkan, mengingat pihak yang menang dalam duel itu kemungkinan besar akan terus maju ke babak selanjutnya.