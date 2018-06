Pedagang Cabai di Cimahi Mengaku Bingung, Kenaikan Harga Mencapai 100 Persen

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Kenaikan harga cabai tanjung yang mencapai 100 persen membuat pedagang di Pasar Atas Cimahi dilema lantaran harus menjual dengan harga yang lebih tinggi.

Diberitakan sebelumnya, harga cabai tanjung saat H-3 lebaran mencapai Rp 80 per kilogram, padahal hari-hari sebelumnya hanya Rp 40 ribu per kilogram.

Pedagang cabai di Pasar Atas Cimahi, Nanah (58) mengaku terpaksa menjual harga cabai tanjung dengan harga Rp 80 ribu perkilogram, sebab ia membeli dari Pasar Caringin dengan harga kisaran Rp 70 ribu perkilogram.

"Jadi pembelian juga harus saya kurangi karena mahal, biasanya membeli 10 kilogram dari Pasar Caringin, sekarang hanya mampu membeli 3 kilogram," ujarnya saat ditemui di Pasar Atas Cimahi, Selasa (12/6/2018).

Kendati demikian, kata dia, masyarakat tetap memilih cabai tanjung untuk hidangan saat lebaran, namun pembeliannya tidak banyak seperti harganya masih standar.

"Hari-hari sebelumnya, masyarakat membeli cabai ini biasanya paling kecil itu 1 kilogram bahkan ada yang membeli hingga 3 kilogram," katanya.

Sementara untuk harga cabai yang lain hingga saat ini kenaikannya tidak terlalu signifikan, untuk cabai keriting merah Rp 45 ribu per kilogram, cabai kering hijau Rp 35 ribu per kilogram, cabai rawit merah dan hijau harganya Rp 45 per kilogram.

Menurut, Nanah untuk kenaikan harga cabai tersebut hingga H-3 lebaran ini kenaikannya paling besar Rp 5000 per kilogram, jadi tidak terlalu signifikan seperti cabai tanjung.

Entin (57), seorang pembeli Cabai tanjung mengatakan, kualitasnya memang bagus untuk digunakan memasak hidangan lebaran, sehingga cabai tersebut sangat cocok untuk digunakan.

"Kalau untuk hidangan lebaran cocoknya memang cabai tanjung, jadi mahal juga tetap dibeli tapi membelinya tidak banyak. Saya hanya membeli 1/4 kilogram," katanya.