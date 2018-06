Comeback SHINee Menuai Panen Besar di Dunia, Hadiah Terbaik untuk Mendiang Jonghyun

TRIBUNJABAR.ID - Setelah kepergian salah satu membernya Jonghyun, SHINee kurang terdengar kabarnya.

Namun, kini SHINee justru memberikan gebrakan di dunia Kpop.

Walaupun tanpa Jonghyun, keempat member lainnya, Onew, Minho, Taemin, dan Key tetap tampil maksimal dalam album terbarunya bertajuk The Story of Light.

Persembahan perdana SHINee tanpa Jonghyun ini, menuai sambutan hangat dan kerinduan dari penggemar.

Tidak hanya Kpopers di Korea Selatan, karya SHINee kali ini pun mencuri hati Kpopers di dunia.

Hal ini terlihat setelah perilisan Album The Story of Light EP.2 yang dirilis pada Senin (11/6/2018).

Dilansir Tribunjabar.id dari Grid.id, hanya dalam beberapa jam setelah lagu berjudul 'I Want You' dirilis, posisi SHINee langsung melonjak ke puncak iTunes.

Sejak Selasa pagi, The Story of Light EP.2 berada di puncak chart iTunes TOp Album di 25 negara.

Mulai dari Indonesia hingga Denmark, Spanyol, Yunani, Finlandia, Polandia, Chile, Jepang, Hong Kong, Macau, Singapura, Taiwan, Thailand, Malaysia, Vietnam, Sri Lanka, Saudi Arabia, Peru, Romania, Kazakhstan, Slovakia, El Salvador, Estonia, Uni Emirat Arab, dan Filipina.

Sebelumnya, come back perdana SHINee merilis The Story of Light EP.1, berjudul 'Good Evening', pada 28 Mei 2018.

Sementara itu, untuk The Story of Light EP.3 direncanakan akan dirilis pada 25 juni mendatang.

Tentu saja, keberhasilan SHINee dalam album terbarunya ini menjadi persembahan luar biasa bagi mendiang Jonghyun.

Walaupun tanpa Jonghyun, keempat member SHINee tetap mempersembahkan karya terbaik bagi penggemarnya, Shawol.

Nah bagi yang penasaran seperti apa lagu 'I Want You' yang berhasil menarik perhatian banyak Kpopers di 25 negara, berikut ini videonya.

Baca: Ogah Bersihkan Sisa Maskara, Kelopak Mata Theresa Muncul Benjolan, Tiap Kedipan Ancam Kebutaan

Baca: Panggil Jin BTS Secara Tak Sopan Saat V Live, Solbin Laboum Banjir Kritikan, Ujungnya Minta Maaf

Baca: Akhirnya Tim Medis Ceritakan Kondisi Jonghyun SHINee Saat Ditemukan di Apartemennya

Baca: BTS Ungkap Perasaannya Tampil di Billoard Music Awards 2018, Jimin Hampir Muntah