Lagu 'Fake Love' BTS Diremix Oleh DJ Zedd, ARMY Sudah Dengar Belum?

TRIBUNJABAR.ID - ARMY, penggemar boyband BTS mendapat kejutan pada Kamis (7/6/2018).

DJ ternama, Zedd meremix lagu terbaru boyband asal Korea Selatan tersebut.

Yap, remix lagu Fake Love mengguncang Korea Ultra Music Festival.

Melansir dari billboard.com, penonton yang hadir pada malam itu 'menggila' ketika lagu remix tersebut menggema.

Suasana semakin asyik saat pertunjukan lampu melengkapi penampilan Zedd.

Dalam remix yang diciptakan oleh Zedd, lagu Fake Love diberi tambahan instrumen drum, synth, dan sentuhan elektronik.

.@Zedd played FAKE LOVE at Ultra Music Festival in Korea. pic.twitter.com/waGjDYOnOt — BTS ARMY (@btschartdata) June 8, 2018

Lagu remix Fake Love ini mendapat reaksi positif dari ARMY.

@teaminjikook: I just wrote about FAKE LOVE remix yesterday under his tweet and this is here WAAAAAHHHHHHHHTTTT

(Baru saja kemarin ngetweet FAKE LOVE remix and ternyata keluar ini WAAAHHHHHTTTT)