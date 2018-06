Pemkab Bandung Gelar Operasi Pasar Murah di Empat Kecamatan, Ini Lokasinya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mumu Mujahidin

TRIBUNJABAR.ID, SOREANG - Dinas Industri dan Perdagangan Jabar, Dinas Perdagangan dan Industri (Disperin) Kabupaten Bandung serta Bulog menggelar Operasi Pasar Murah (OPM) di 4 Kecamatan, di Kabupaten Bandung.

Kepala Disperin Kabupaten Bandung Popi Hopipah, mengatakan OPM pada Ramadhan tahun ini digelar di Kecamatan Paseh, Ibun, Nagreg, Cilengkrang. Kali ini Disperin menyediakan sebanyak 13.000 paket bersubsidi, yang mana tiap paketnya terdiri dari 5 kg beras, 3 liter minyak goreng dan 3 kg gula pasir.

"Kami hanya mengambil tiga macam kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas), sedangkan untuk daging sapi dan telur resikonya terlalu besar sehingga tidak kami sediakan," katanya di Soreang, Jumat (8/6/2018).

Dikatakanya ke 13.000 paket tersebut dibagi ke empat kecamatan dalam jumlah paket yang tidak sama, karena berdasar pada data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Dinas Sosial. Menurut Popi kepok bersubsidi tersebut dipatok dengan harga jauh di bawah harga pasar.

"Harga beras Rp 6.500 per 3 kg, minyak goreng Rp 7.000 3 liter dan gula pasir Rp 6.000 per 3 kg. Sedangkan untuk harga per paket Rp 66.000 dari harga normal Rp 137.500 Ini artinya KPM menerima subsidi sebesar Rp 71.500 untuk setiap paketnya," tutur Popi.

Agar OPM tersebut tepat sasaran dan cepat tersampaikan kepada para KPM, ke 13.000 paket itu langsung didistribusikan ke tiap desa di 4 kecamatan tersebut. Masing-masing kepala desa sudah diinformasikan, sedangkan untuk Kecamatan Paseh sekitar 4.000 paket, disampaikan langsung kepada warga yang datang.

Sementara Bupati Bandung Dadang M Naser, beberapa waktu lalu mengatakan, Setiap tahun di bulan Ramadhan Pemkab Bandung selalu mengadakan OPM. Hal tersebut sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap masyarakat. Terutama untuk ekonomi menengah ke bawah.

"Memasuki bulan puasa seharusnya harga semakin murah, jatah makan sedikit, otomatis konsumsi dan belanja seharusnya berkurang. Tapi nyatanya daya beli malah meningkat, permintaan semakin banyak," katanya di Soreang kemarin.

Menurut Dadang naiknya harga berbagai kepokmas, seharusnya bisa disikapi dengan mengganti menu.