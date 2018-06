Warga Serbu Bazar Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon, Bahan Pokok Ini Jadi Rebutan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Siti Masithoh

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Warga menyerbu beras murah di Bazar Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon, Jumat (8/6/2018).

Bazar ini sendiri sudah bazar ketujuh yang diadakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon.

Sebanyak 1 ton beras yang disediakan bisa habis dalam sekali bazar.

Bazar pangan tersebut tujuannya untuk menstabilkan harga menjelang Idul fitri.

Kegiatan bazar dimulai pukul 08.00 WIB-11.00 WIB. Dari sejak dibuka, banyak pengendara yang sengaja berhenti untuk berbelanja.

Selain beras, disediakan pula gula pasir, minyak goreng, dan tepung terigu.

Harga beras premium yang dijual Rp 8.800 per kilo gram.

"Harga tersebut susuai yang ditetapkan pemerintah. Kalau di pasaran, kan, itu harganya sekitar Rp 12.000 per kilo," ujar Kabid Distribusi Cadangan Pangan Toni Supriatna saat ditemui di Bazar Pangan, Jumat (8/6/2018).

Sedangkan harga untuk minyak goreng Rp 12.500 per kilo, gula pasir Rp 12.500 per kilo dan terigu Rp 7.500 per kilo.

Kebanyakan dari pengunjung lebih tertarik membeli beras karena dianggap kebutuhan utama.

Beras yang dijual berasal dari Gapoktan yang ada di Cirebon.

"Banyak juga yang menanyakan telur. Tetapi kalau telur takut basi kalau tidak habis. Jadi, kami tidak menyediakan telur," ucapnya.

