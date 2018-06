Sekretariat HATI ITB Terkunci Rapat, Aktivitas Terakhir Disebut Sebulan Lalu

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Yongky Yulius

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sekretariat organisasi kemahasiswaan HATI (Harmoni Amal dan Titian Ilmu) di kawasan pusat kegiatan mahasiswa Sunken Court kampus Institut Teknologi Bandung (ITB) Jalan Ganesa, Bandung, terpantau sepi, Jumat (8/6/2018).

Untuk diketahui, HATI telah dibekukan oleh pihak kampus ITB karena diduga berafiliasi dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Saat Tribun Jabar di lokasi sekretariat HATI, Jumat (8/6/2018), ruangan tampak terkunci rapat.

Ruangan sekretariat yang ditempati HATI hanya sekitar 3 X 4 meter, karena satu ruangan penuh dibagi dua dengan sekretariat Unit Budaya Lampung (Ubala).

Di balik kaca depan, terpampang kayu bertuliskan 'welcome to HATI'.

Lalu, pada pintu, terpasang kertas bertuliskan 'I am Muslim, but, why must I be? Why should I be proud of? How should I think? What must I do? How to be a true one? Explore more on HATI something beyond our faith'.

Johan (22), seorang mahasiswa ITB yang menempati sekretariat organisasi berbeda, yang tak jauh dari lokasi sekretariat HATI, mengatakan, dia sudah lama tak melihat ada aktivitas di sekretariat itu.

Terakhir, ujarnya, dia melihat ada aktivitas sekitar sebulan yang lalu.