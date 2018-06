Jelang Nikahi Putri Diana, Pangeran Charles Nangis Semalaman, Belum Move On dari Cinta Pertama

TRIBUNJABAR.ID - Ada berbagai hal menarik dari fakta di balik pernikahan Pangeran Charles dan Putri Diana yang terkesan tidak bahagia.

Di pertemuan pertama dengan Diana, Charles sebenarnya sedang menjalin asmara dengan saudari Diana.

Singkat cerita, hubungan asmara Charles dan saudari Diana tak berlangsung lama dan berhembus kabar tentang pertunangan Charles dan Diana yang akhirnya berlangsung pada Februari 1981.

Pernikahan mereka berlangsung lima bulan setelah pertunangan dengan prosesi sangat mewah di St. Paul, London.

Pernikahan Pangeran Charles dan Putri Diana disaksikan jutaan orang di seluruh dunia.

Meski keduanya telah bercerai dan Putri Diana meninggal dunia pada 1997, masih banyak fakta yang belum terungkap mengenai hal di balik pernikahannya, salah satunya adalah satu hari sebelum pernikahan.

Dilansir dari Popsugar, sehari sebelum pernikahan berlangsung, Pangeran Charles ternyata sempat menangis semalaman.

Hal ini sangat ditutup-tutupi oleh kerajaan sampai akhirnya khalayak umum mengetahuinya.

Tampak bahagia dan selalu menebar senyum pada prosesi pernikahan, dalam buku Sally Beddel Smith yang berjudul Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life, menuliskan bahwa Pangeran merasa sangat tertekan dengan pernikahannya dengan sang Putri.

Tidak lain dan tidak bukan, karena Charles masih menyimpan cinta yang mendalam untuk Camilla Parker Bowles.