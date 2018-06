Yuk Berburu Barang Murah di Bazaar Ramadan Gedung Sate! Dari Gula Sampai Kue Lebaran

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Theofilus Richard

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sebuah bazaar digelar di Halaman Parkir BaratGedung Sate, Rabu (6/6/2018).

Banyak stan berdiri menjual berbagai komoditas sandang dan pangan.

Selain itu, anda juga dapat menemukan bahan pokok yang dijual dengan harga lebih murah dibanding di pasaran.

Satu di antaranya adalah bapok yang dijual di stan Bulog.

Bulog menjual beras premium seharga Rp 58 ribu per 5 kilogram, gula pasir dijual Rp 11.500,00 per kilogram, dan minyak goreng Rp 12 ribu per liter.

Selain Bulog, beberapa perusahaan ritel juga menjual berbagai produk dan bahan pokok.

Para perusahaan ritel itu pun menawarkan paket produk sembako.

Semisal, satu di antaranya menawarkan paket Rp 30 ribu, yang berisi lima bungkus mie instan, gula pasir 1 kilogram, satu botol sirup, dan satu margarin.

