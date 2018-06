Marko Simic Dikabarkan Lakukan Pelecehan, Persija Jakarta Buka Suara

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Manajer Persija Jakarta, Ardhi Tjahjoko, angkat bicara terkait kabar yang menyeret seorang pemainnya, Marko Simic.

Penyerang asal Kroasia itu dikabarkan melakukan pelecehan seksual kepada penyanyi dangdut Indonesia, Via Vallen.

Ardhi mengaku sebenarnya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi antara Via Vallen dan Marko Simic.

Pria berpangkat Marsma TNI Angkatan Udara itu tidak mau ikut campur terkait kabar tersebut yang masih belum kebenarannya. "Saya belum tahu permasalahan itu, siapa tahu hoaks," kata Ardhi, Selasa (5/6/2018).

