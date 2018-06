Klub Semenjana Inilah Menginspirasi Kapten Liverpool untuk Timnas Inggris di Piala Dunia 2018

TRIBUNJABAR.ID- Gelandang Liverpool sekaligus pilar lini tengah tim nasional (timnas) Inggris, Jordan Henderson memiliki inspirasi berbeda untuk berkiprah di Piala Dunia 2018.

Jordan Henderson berhasil membawa Liverpool FC ke final Liga Champions musim 2017-2018 meski akhirnya kalah 1-3 dari Real Madrid.

Namun, pemain berusia 27 tahun ini enggan memilih klubnya sebagai sumber inspirasi untuk Piala Dunia 2018.

"Tanpa mengurangi rasa hormat, Leicester City mampu memenangi Premier League dan orang-orang jelas sulit memprediksi hal itu," kata Jordan Henderson seperti dilansir BolaSport.com dari Four Four Two.

"Itu hanya satu contoh tetapi Anda wajib percaya bahwa timnas Inggris bisa meraih prestasi tertinggi," ujarnya.

Timnas Inggris memang belum menjadi unggulan dalam Piala Dunia 2018.

Komposisi pemain muda yang mendominasi skuat dengan julukan Tiga Singa menjadi salah satu alasan.

Lagipula, Timnas Inggris masuk peringkat kedua terbawah tim paling berpengalaman pada Piala Dunia 2018.