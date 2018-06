Ini Meme Bung Karno yang Diposting Warga Korea Utara di Instagram, Kenang Kelahiran Putra Sang Fajar

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha Sukarna

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG - Akun Instagram yang berbasis di Korea Utara, northkoreaball mengunggah instastory bergambar Presiden RI pertama, Ir Soekarno sejak Selasa (5/6/2018). Pada Selasa, (5/6/2018), ia mengunggah tiga meme bergambar Soek‎arno sekaligus.

Pertama, grafis Soekarno berjas, peci dan tongkat dengan tulisan Putra Sang Fajar. Kedua, grafis Soekarno dengan huruf Korea Utara. Ketiga, foto meme Soekarno tengah berpidato berapi-api di depan mik, serta polling tentang kesukaan terhadap Soekarno.

Kemudian pada Rabu (6/6/2018), akun tersebut mengunggah foto Soekarno tengah duduk bersama pemimpin Korea Utara, Kim Il Sung di instastory-nya dengan ucapan selamat ulang tahun pada Bung Karno serta pot dengan bunga anggrek diantara kedua pemimpin tersebut.

"I Love Indonesia, and my friends from Indonesia...happy birthday Soekarno. Kimilsungia, orchid‎, gift from Soekarno,"

Saat dikonfirmasi lewat pesan Instagram, ia menjelaskan bahwa postingan itu menyambut hari lahir Bung Karno yang jatuh hari ini, Rabu (6/6/2018). "His birthday soon. We in Korea, we love him too," ujarnya.

Soekarno lahir pada 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada 21 Juni 1970 karena sakit. Hari ini, tepat 116 tahun Soekarno dikenal sebagai tokoh pendiri bangsa.

Hubungan Soekarno dengan Korea Utara terasa mesra di zamannya. Informasi yang dihimpun dari beragam sumber, dikisahkan, pada 1965‎ Presiden Korea Utara Kim Il Sung melakukan kunjungan balasan ke Indonesia tepatnya berkeliling ke Kebun Raya Bogor. Sebelumnya pada 1964, Soekarno mengunjungi Korea Utara.

Di Kebun Raya Bogor, mereka melihat bunga anggrek berwarna merah. Dikutip dari buku Korea pada Abad ke-20: 100 Kejadian Penting, Kim Il Sung tertarik pada bunga itu dan Soekarno tahu dan mengatakan bahwa bunga itu belum bernama.

Soekarno memberi nama bunga itu dengan Kimilsungia, namun sang Presiden Korea Utara menolak. Tapi si Bung tetap memaksa dan akhirnya Kim Il Sung tak kuasa menolak. Jadilah bunga itu Kimilsungia.

"I honor him," ujarnya yang tinggal di Wonsan, Provinsi Kangwon, Korea Utara.