Ezechiel N'Diuassel Top Skorer Sementara usai Persib Bandung Habisi PSMS medan 3-0

TRIBUNJABAR.ID, MEDAN - Setelah sempat puasa gol, penyerang Persib Bandung, Ezechiel N Douassel, kembali menunjukkan taji.

Kali ini, gawang PSMS Medan jadi sasaran striker asal Chad itu.

Ezechiel N Douassel mencetak dua gol dalam laga Pangeran Biru kontra PSMS Medan di Stadion Teladan, Selasa (5/6/2018) malam.

Gol pertama ia ciptakan dengan memanfaatkan umpan lambung Supardi dari sepak pojok di sisi kanan pada menit 21.

