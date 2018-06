Ada Via Vallen Dalam Dukungan Bobotoh pada Persib Bandung di Kandang PSMS Medan

TRIBUNJABAR.ID, MEDAN - Dukungan terhadap artis dangdut Via Vallen, ternyata juga datang dari kelompok suporter Perib Bandung, bobotoh pada laga PSMS Vs Persib di Stadion Teladan, Medan, Selasa (5/6/2018).

Laga pekan ke-13 Liga 1 2018 tersebut akhirnya dimenangkan Maung Bandung dengan skor 3-0.

Namun, ada satu hal menarik dalam laga ini.

Ternyata, pendukung Persib, bobotoh tak hanya memberikan dukungan untuk timnya, namun juga untuk Via Vallen.

Ada sekitar 500 bobotoh, berasal dari Viking Medan dan Pulau Jawa berdiri memadati tribun sisi barat.

Di depan mereka, terdapat sebuah banner bertuliskan #SaveViaVallen dengan kain putih.

Berikut videonya dari akun instagram @keposkor.

Artis dangdut Via Vallen, baru saja mengalami pelecehan seksual dari salah seorang pesepak bola yang bermain di Indonesia.

Kabar itu disampaikan oleh Via Vallen sendiri lewat Instastory pribadinya pada Senin (4/6/2018) sekitar pukul 23.30 WIB.

Penyanyi cantik berusia 26 tahun ini mengunggah sebuah teks berbunyi, "Saya ingin kamu bernyanyi untuk saya di tempat tidur, menggunakan baju seksi."

Dalam unggahannya di instastory, Via Vallen membubuhi komentar bahwa dia tidak mengenal atau bertemu dengan sosok pengirim pesan.

Via Vallen pada Senin (4/6/2018)." /> Via Vallen pada Senin (4/6/2018). INSTASTORY VIA VALLEN screenshoot instastoryVia Vallenpada Senin (4/6/2018). Via Vallen pada Senin (4/6/2018)." />

Via Vallen pada Senin (4/6/2018)." /> Via Vallen pada Senin (4/6/2018). INSTASTORY VIA VALLEN screenshoot instastoryVia Vallenpada Senin (4/6/2018). Via Vallen pada Senin (4/6/2018)." />

Usai mengunggah instastory, Via langsung merespons dengan sebuah unggahan yang menyatakan kekecewaannya.

"Don't judge me! (jangan menilai saya), you know my name but not my story (anda tahu nama saya tetapi tidak cerita saya)," tulisnya.(*)