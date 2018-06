Viking Medan Siap Birukan Stadion Teladan Medan, Berharap Persib Bandung Taklukkan Ayam Kinantan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Menyambut pertandingan antara PSMS Medan vs Persib Bandung di Stadion Teladan, Medan, Selasa (5/6/2018), Viking Medan siap memberikan dukungan kepada Bojan Malisic dkk.

Ketua Viking Medan, Cahya Arif Mutakin, mengatakan antusiasme bobotoh untuk menyaksikan laga nanti malam cukup tinggi.

Baca: Jembatan Eksotis Ini Usianya 125 Tahun, Atas Buat Kereta Bawah Buat Motor-Mobil, Pemandangannya Wow

"Alhamdulilah antusiasme bobotoh di kota Medan sangat besar. Baik warga asli Jabar maupun warga Medan sendiri yang cinta terhadap Persib Bandung, bahkan antusiasme dari luar kota Medan yang hanya ingn menyambut kedatangan Persib Bandung," ujar Cahya melalui aplikasi WhatsApp, Selasa (5/6/2018).

5 Artis ini Ngaku Pernah Ditawar Pria Hidung Belang, No 1 dan 2 Sampai Miliaran, No 5 Hampir Dijual https://t.co/PZU1FgwAiA via @tribunjabar