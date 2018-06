Via Vallen Alami Pelecehan Seksual, Melly Bradley: Situ Cantik Banget Ya ? Gue Tahu Karakter Bule

TRIBUNJABAR.ID - Pedangdut Via Vallen menceritakan pengalaman tak menyenangkan.

Melansir dari unggahan Via Vallen, penyanyi cantik ini mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh pemain bola terkenal.

Ia diminta melakukan sesuatu yang membuatnya menjadi geram.

Via Vallen mengutip pernyataan pemain bola tersebut.

"I want u sign form me in my bedroom, wearing sexy clothes."

Pesan bernada seksual tersebut mengatakan pemain bola itu meminta Via Vallen bernyanyi di kamar tidurnya dan mengenakan pakaian seksi.

Via Vallen merasa dipermalukan atas tindakan pemain bola tersebut.

"Nggak kenal dan nggak pernah ketemu. Tiba-tiba nge-DM dan ngirim text gambar kayak gini," tulisnya.

Selain itu, Via Vallen juga mengunggah tangkapan layar percakapannya sengan pemain bola itu.

Isinya sang pemain bola terganggu karena Via Vallen mengunggah pesannya.