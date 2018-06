Tertibkan Pendataan Zakat, Baznas Kota Tasikmalaya Coba Terapkan Cara Ini

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Isep Heri

TRIBUNJABAR.ID, TASIKMALAYA - Pencatatan pemberi zakat fitrah di Kota Tasikmalaya nampaknya masih perlu perbaikan.

"Yang baru masuk catatan kami jika melihat data tahun sebelumnya hanya sekitar 43 persen dari jumlah penduduk kota," jelas Ketua Umum Baznas Kota Tasikmalaya, Wawan S Sanusi, Selasa (5/6/2018).

Wawan mengatakan, saat ini pihaknya tengah menertibkan hal itu agar laporan zakat setiap masyarakat terhimpun.

Menurutnya, target perolehan zakat jika melihat jumlah penduduk sekitar 700 ribu jiwa, maka sekitar jumlah sebesar Rp 17 miliar bisa tercapai.

Akan tetapi saat ini yang tercatat hanya sekitar 35 persen dari target.

