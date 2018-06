Soal Ulah Marc Marquez di Balapan MotoGP Italia, Bos Besar Ducati: Balapan Itu Jadi Sangat Kejam

TRIBUNJABAR.ID- CEO Ducati, Claudio Domenicali masih merasa kesal dengan ulah Marc Marquez (Repsol Honda) pada balapan seri keenam MotoGP Italia 2018, Minggu (3/6/2018).

Ketika itu, Marc Marquez yang kehilangan start dari posisi keenam langsung tampil agresif untuk mengamankan posisi terdepan.

Usaha Marc Marquez tersebut memakan korban setelah Danilo Petrucci (Pramac Racing) hampir terjatuh karena disenggol olehnya.

Beruntung, Danilo Petrucci mampu menghindari tabrakan yang lebih parah dengan melebar ke luar lintasan.

Menanggapi hal tersebut, Claudio Domenicali merasa berang karena Marc Marquez hampir melukai pebalap tim satelitnya itu.

"Cara menyalipnya (Marc Marquez) itu tidak benar!" kata Domenicali yang dilansir BolaSport.com dari Marca.

