Siap-siap Mudik? Ini Tips Mudik dari Kepala Damkar Bandung! Rumah Aman, Perjalanan Nyaman

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Yongky Yulius

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (DKPB) Kota Bandung, Ferdy Ligaswara, memberikan tips bagi Anda warga Bandung yang hendak mudik pada lebaran nanti.

Ferdy mengatakan, untuk mencegah kebakaran, beberapa peralatan di rumah harus dipastikan dalam kondisi aman.

"Pastikan kompor aman. Kalau bisa copot regulator, dan tutup rapat-rapat. Lalu kedua, untuk lampu, nyalakan lampu tertentu saja," ujarnya saat ditemui Tribun Jabar di kantornya, Jl. Sukabumi Nomor 17, Kota Bandung, Selasa (5/6/2018).

