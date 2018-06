Selama Arus Mudik dan Arus Balik, Duo Anjing Imut Ini Akan Jaga Stasiun di Cirebon

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNJABAR.ID, CIREBON - Jako dan Jumbo akan menjaga dua stasiun di Kota Cirebon selama arus mudik - balik Lebaran 2018.

Keduanya merupakan anjing pelacak dari Unit Satwa Direktorat Sabhara Polda Jawa Barat.

"Unit K-9 akan disiagakan di Stasiun Cirebon dan Stasiun Cirebon Parujakan," kata Manajer Humas PT KAI Daop 3 Cirebon, Krisbiyantoro, saat ditemui usai Gelar Pasukan Angkutan Lebaran 2018 di halaman kantor PT KAI Daop 3 Cirebon, Jl Tandabarat, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Selasa (5/6/2018).

