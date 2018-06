Potensi Zakat dari ASN Kota Tasikmalaya Capai Angka Ini, Sayang Kesadaran Bersedekah Masih Kurang

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Isep Heri

TRIBUNJABAR.ID, TASIKMALAYA - Potensi pendapatan yang bisa diperoleh dari alokasi zakat seluruh jajaran pegawai negeri sipil di Kota Tasikmalaya diprediksi mencapai Rp300 juta/bulan.

Potensi tersebut berasal dari potongan sebesar 2,5% dalam instrumen tambahan gaji pegawai.

Potensi zakat ini dihimpun dari seluruh instansi pemerintahan atau organisasi perangkat daerah di lingkungan kerja Pemerintah Kota Tasik.

Mengenal Haji Dolah Palu, Penumpang Tunggal Pesawat Garuda Indonesia yang Mendadak Viral https://t.co/i8b6ngbtnG via @tribunjabar — Tribun Jabar (@tribunjabar) June 5, 2018

"Jika realisasi penerimaan bisa mencapai titik maksimal, kondisi tersebut sangat menguntungkan lantaran penerimaan zakat bakal disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan," kata Kepala Bidang Pengumpulan Zakat Badan Amil Zakat Nasional Kota Tasikmalaya, Yudi Yusuf, Senin (4/6/2018).

Menurutnya, sejauh ini tingkat kesadaran PNS Kota Tasik dalam bersedekah saja masih terbilang kurang.

"Catatan Baznas menunjukkan masih terdapat beberapa OPD yang tidak mengeluarkan uang sepeserpun untuk program Tasik Bersedekah dalam kurun Januari hingga Mei 2018," jelasnya.

Baca: Kebakaran Meningkat dari Ramadan Tahun Kemarin, Kepala DKPB Berikan Imbauan Ini

Dana yang terkumpul dari para PNS ini, serupa gerakan Tasik Bersdekah, bakal dialokasikan untuk mendukung beberapa program Baznas, di antaranya Tasik Cerdas, Tasik Sehat, Tasik Sejahtera, Tasik Berkarakter, Tasik Peduli, pendanaan operasional, serta pajak bank.

"Kami akan salurkan by name by adress, siapa yang miskin, yang membutuhkan, akan kita berikan. Kami sudah koordinasi dengan Disdukcapil dan Dinsos. Kami juga akan mengubah pola pemberian jadi lebih produktif, bukan konsumtif saja. Para penerima zakat akan dilatih kewirausahaan sampai dia tidak berhak lagi menerima zakat," kata dia.

Baca: Tak Libur, 120 Personel Damkar Bandung Siaga Saat Lebaran