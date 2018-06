Perjalanan Tiara Al Fayza, Gadis Cantik Penyanyi Religi

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG – Nama Tiara Al Fayza kini marak diperbincangkan, wanita muda asal Bekasi ini memiliki suara yang merdu dan baru saja mengeluarkan album baru berjudul "Shalawatku".

Sekilas, Tiara Al Fayza sama saja seperti pelajar pada umumnya, memiliki hobi menyanyi dan mengcover lagu di akun media sosialnya.

Namun, yang berbeda dari Tiara adalah ia menyanyikan lagu genre shalawat.

5 Artis ini Ngaku Pernah Ditawar Pria Hidung Belang, No 1 dan 2 Sampai Miliaran, No 5 Hampir Dijual https://t.co/PZU1FgwAiA via @tribunjabar