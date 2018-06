Pemprov Jabar Siapkan Rp 20 Miliar untuk Operasi Pasar Murah Ramadan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI- Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan anggaran hingga Rp 20 miliar untuk menggelar operasi pasar murah (OPM) saat bulan ramadan 2018 di 27 Kota/kabupaten di Jawa Barat.

Pada hari pertama di Kota Cimahi, operasi pasar murah digelar di Kantor Kecamatan Cimahi Tengah, Jalan Terusan, Kota Cimahi, Selasa (5/6/2018).

Kepala Bidang Industri Logam Mesin dan Telematika pada Dinas Industri dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Dedi Djunaedi, mengatakan anggaran tersebut bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat tahun 2018.

"Itu akan digunakan untuk kegiatan OPM di 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat dan Rp 20 miliar itu dibagi untuk 27 kota/kabupaten di Jabar, alokasi belanja subsidi (OPM)," katanya ketika ditemui di Kantor Kecamatan Cimahi Tengah, Selasa (5/6/2018).

