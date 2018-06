Operasi Pasar Murah di Cimahi, Beras Rp 6.500, Gula Rp 7.000, dan Minyak Goreng Rp 6.000 Per Kg

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI - Hari pertama Operasi Pasar Murah (OPM) kebutuhan pokok di Kota Cimahi dibuka langsung Wali Kota Cimahi, Ajay M Priatna di kantor Kecamatan Cimahi Tengah, Jalan Terusan, Kota Cimahi, Selasa (5/6/2018).

OPM khusus Ramadan hari ini dilaksanakan di wilayah Cimahi Tengah dengan membagikan 1.500 kupon Rumah Tangga Sasaran (RTS).

Ajay mengatakan, kegiatan OPM tersebut dikhususkan untuk orang yang membutuhkan, lantaran harga jualnya memang jauh berada di bawah harga pasar.

"Harganya lumayah jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET), itu untuk membantu masyarakat yang membutuhkan," ujarnya di kantor Kecamatan Cimahi Tengah, Jalan Terusan, Kota Cimahi, Selasa (5/6/2018).

Harga beras yang digulirkan saat OPM tersebut yakni beras Rp 6.500 per kilogram, gula Rp 7.000 per kilogram dan minyak goreng Rp 6.000 per kilogram.

"Ada tiga komoditas kebutuhan pokok yang akan ada dalam OPM nanti seperti beras sebanyak 5 kilogram, gula 3 kilogram dan minyak goreng 3 liter," katanya.

Menurut pantauan Tribun Jabar, di kantor Kecamatan Cimahi Tengah, sejumlah warga sejak pagi telah berkumpul dan terlihat antusias menghadiri kegiatan OPM tersebut.

Untuk mendapatkan sembako murah itu, sejumlah warga harus mengantre dengan membawa kupon yang disiapkan oleh panitia.