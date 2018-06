Mau Buka Puasa Makin Asyik? Yuk ke Citruz Cafe, Ada Menu All You Can Eat Cuma 75 Ribu

Aneka sajian all you can eat ala buffet yang tersedia di Citruz Cafe.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Selama Ramadan, restoran di berbagai tempat dipastikan akan selalu penuh saat berbuka puasa.



Nah, bagi yang ingin ramai-ramai menyantap menu buka puasa sepuasnya, ada satu tempat bagi Anda, yakni Citruz Cafe yang berlokasi di Jalan Sukajadi No 16, Kota Bandung. Patokan lokasinya telat berada di lantai dua Zest Hotel Bandung.

Selama Ramadan ini, Citruz Cafe secara khusus menawarkan menu all you can eat dengan hanya membayar Rp 75.000.

Tria Anggraeni, Public Relation dan Sekretaris GM Zest Hotel, menuturkan menu all you can eat disajikan ala buffet yang memiliki beragam menu.

"Dalam bulan Ramadan ini, kami secara khusus menyediakan beragam menu khas Nuasantara yang terdiri dari traditional stall dan makanan khas Sunda," ujar Tria kepada Tribun Jabar, saat ditemui di Citruz Cafe, Selasa (5/6/2018).

Setiap hari, selama bulan Ramadan, Citruz Cafe menyuguhkan bentuk menu berbeda-beda dari dua jenis masakan tadi.

"Khusus di hari Selasa ini, bentuk menu itu terdiri dari nasi putih, daging ayam cabe hijau, bihun goreng, tumis buncis sebagai menu intinya, serta food stall-nya adalah sop bakso mutiara, kerupuk mie banjur, rebusan kacang dan jagung," kata Tria.

Tria juga mengatakan, setiap pengunjung yang datang untuk berbuka bisa mencicipi makanan sepuasnya dan tanpa batasan waktu.

"Kami tidak memberlakukan batasan waktu, pengunjung bisa makan sepuasnya. Dengan catatan, pilihlah menu yang tidak terlalu bikin cepat kenyang, agar pengunjung bisa menyantap semua menu all you can eat yang tersedia tanpa perut kembung," ujar Tria.