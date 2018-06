Kapolri Minta Polisi Tingkatkan Kewaspadaan, Kelompok Teroris Anggap Ramadan Bulan Amaliyah

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA- Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan pihaknya terus berusaha melakukan pengamanan dan memonitor aksi teror, jelang Hari Raya Idul Fitri.

Alasannya, ia mengatakan kelompok radikal memang kebanyakan melakukan aksi teror di bulan Ramadan lantaran menganggap amaliyah yang dilakukan di Bulan Suci ini akan mendapat pahala.

"Ini adalah hari besar bagi umat Islam namun kita perlu juga kewaspadaan karena kelompok-kelompok terorisme ini yang punya ideologi tersendiri itu justru menganggap bulan Ramadan itu adalah bulan amaliyah," ujar Tito Karnavian di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (5/6/2018).

"Artinya, kalau melakukan aksi di bulan Ramadan, menurut mereka pahala lebih besar dibanding bulan-bulan sebelumnya. Bukan justru diam pas bulan Ramadan," katanya.

